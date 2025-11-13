Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start verilir
13 noyabr, 2025
- 10:05
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə oyununda "Lənkəran" "Sərhədçi"ni qəbul edəcək.
Qarşılaşma Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək.
Meydan sahibləri B qrupunda 8 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. Eyni xala malik olan qonaqlar beşincidir.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 16-da yekun vurulacaq.
