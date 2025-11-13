İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start verilir

    Komanda
    • 13 noyabr, 2025
    • 10:05
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə oyununda "Lənkəran" "Sərhədçi"ni qəbul edəcək.

    Qarşılaşma Lənkəran Olimpiya İdman Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək.

    Meydan sahibləri B qrupunda 8 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. Eyni xala malik olan qonaqlar beşincidir.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 16-da yekun vurulacaq.

