Azərbaycan Basketbol Liqasında VI turun daha bir matçı baş tutub
Komanda
- 09 noyabr, 2025
- 16:39
Azərbaycan Basketbol Liqasında VI turun daha bir matçı keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, son oyun günündə "Şəki" "Abşeron"u qəbul edib.
Şəki Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən görüşdə qonaqlar 104:79 hesablı qələbəyə seviniblər.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Sumqayıt" "Lənkəran"ı 98:94, – "Sərhədçi" "Quba"nı – 86:82, "Ordu" "Naxçıvan"ı 100:76, "Gəncə" NTD-ni 90:78 hesabı ilə məğlub edib.
