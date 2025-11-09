İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI turun daha bir matçı baş tutub

    Komanda
    • 09 noyabr, 2025
    • 16:39
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI turun daha bir matçı baş tutub

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI turun daha bir matçı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, son oyun günündə "Şəki" "Abşeron"u qəbul edib.

    Şəki Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən görüşdə qonaqlar 104:79 hesablı qələbəyə seviniblər.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Sumqayıt" "Lənkəran"ı 98:94, – "Sərhədçi" "Quba"nı – 86:82, "Ordu" "Naxçıvan"ı 100:76, "Gəncə" NTD-ni 90:78 hesabı ilə məğlub edib.

