    Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura start verilib

    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:03
    Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura start verilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə "Ordu" "Lənkəran"la qarşılaşıb.

    B qrupunun matçında paytaxt təmsilçisi 91:76 hesablı qələbəyə sevinib. "Ordu" 10 xalla birinci, "Lənkəran" 7 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.

