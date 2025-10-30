Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura start verilib
Komanda
30 oktyabr, 2025
- 17:03
Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə "Ordu" "Lənkəran"la qarşılaşıb.
B qrupunun matçında paytaxt təmsilçisi 91:76 hesablı qələbəyə sevinib. "Ordu" 10 xalla birinci, "Lənkəran" 7 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.
