Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib
Komanda
- 24 oktyabr, 2025
- 21:21
Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, B qrupunda yer alan komandalardan "Sumqayıt" "Ordu"nun qonağı olub.
Qarşılaşma "Ordu"nun 116:81 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, ötən gün A qrupunun oyununda "Sabah" "Gəncə"ni məğlub edib - 87:68. Bu gün B qrupunun digər matçında isə "Lənkəran" "Quba"nı 102:87 hesabı ilə üstələyib.
