İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    • 24 oktyabr, 2025
    • 21:21
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, B qrupunda yer alan komandalardan "Sumqayıt" "Ordu"nun qonağı olub.

    Qarşılaşma "Ordu"nun 116:81 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, ötən gün A qrupunun oyununda "Sabah" "Gəncə"ni məğlub edib - 87:68. Bu gün B qrupunun digər matçında isə "Lənkəran" "Quba"nı 102:87 hesabı ilə üstələyib.

    basketbol Azərbaycan Basketbol Liqası IV tur

    Son xəbərlər

    21:30

    Azərbaycan səfiri Tacikistan parlamentinin Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:21

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    21:17

    Zelenski "Könüllülər Koalisiyası"ndan qazla bağlı kömək istəyib

    Digər ölkələr
    20:57

    Azərbaycanın 3 güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər

    Fərdi
    20:53

    "Kəpəz"in baş məşqçisi: "İmişli"yə qarşı çox ağır məğlubiyyət aldıq"

    Futbol
    20:49

    Almaniyada mobil bomba sığınacaqları satışa çıxarılacaq

    Digər
    20:44

    Nazir: Vaşinqton Bəyannaməsi regionda sülh prosesinin irəlilədilməsində əhəmiyyətli mərhələdir

    Xarici siyasət
    20:34

    Neftçalada erkən nikahın qarşısı alınıb

    Hadisə
    20:29
    Foto

    Ermənistanın hücumları nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərin ifadələri məhkəmədə elan olunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti