Azərbaycan Basketbol Liqasında daha iki oyun baş tutacaq
Komanda
- 23 yanvar, 2026
- 09:12
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV turun daha iki oyunu keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçı Qubada baş tutacaq.
Şəhərin eyniadlı komandası "Lənkəran"ı qəbul edəcək. Qarşılaşma Quba Olimpiya Kompleksində, saat 15:00-da start götürəcək.
Günün ikinci görüşündə "Sərhədçi" "Naxçıvan"la üz-üzə gələcək. Oyun "Sərhədçi" İdman Mərkəzində, saat 20:00-da başlanacaq.
"Naxçıvan" B qrupunda 23 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. "Quba", "Lənkəran" və "Sərhədçi" 17 xalla 4-6-cı yerləri bölüşdürürlər.
Qeyd edək ki, XIV tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sumqayıt" "Ordu"nu məğlub edib - 100:96.
