İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Azərbaycan Basketbol Liqasında daha bir oyun baş tutub

    Komanda
    • 14 fevral, 2026
    • 16:02
    Azərbaycan Basketbol Liqasında daha bir oyun baş tutub

    Azərbaycan Basketbol Liqasında daha bir oyun keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Şəki" evdə "Neftçi" ilə qarşılaşıb.

    Şəki Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş Bakı klubunun qələbəsi ilə başa çatıb - 93:77.

    Turun son matçı Bakı İdman Sarayında NTD və "Sabah" komandaları arasında baş tutacaq. Bu görüş saat 18:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl keçirilən görüşlərdə "Sərhədçi" "Lənkəran"ı (83:69), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (110:107), "Abşeron Lions" "Gəncə"ni (81:71), "Ordu" isə "Quba"nı (98:87) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası

    Son xəbərlər

    16:56

    Dələduzluğa görə axtarışda olan 15 nəfər istintaqa təhvil verilib

    Hadisə
    16:45

    ABŞ Suriyada İŞİD-in 30-dan çox obyektinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    16:35

    "Kəpəz" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    16:28

    Armen Qriqoryan Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:23

    Premyer Liqa: "Qarabağ" Qubada "İmişli"ni məğlub edib

    Futbol
    16:21

    "Tottenhem"in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    16:13

    Rus Dram Teatrına direktor təyin olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    16:12

    İtaliya Sülh Şurasına müşahidəçi ölkə qismində daxil olacaq

    Digər ölkələr
    16:08

    Azərbaycan Özbəkistanda kosmik sənayenin inkişaf planlarını təqdim edəcək

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti