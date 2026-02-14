Azərbaycan Basketbol Liqasında daha bir oyun baş tutub
Komanda
- 14 fevral, 2026
- 16:02
Azərbaycan Basketbol Liqasında daha bir oyun keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, "Şəki" evdə "Neftçi" ilə qarşılaşıb.
Şəki Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş Bakı klubunun qələbəsi ilə başa çatıb - 93:77.
Turun son matçı Bakı İdman Sarayında NTD və "Sabah" komandaları arasında baş tutacaq. Bu görüş saat 18:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, daha əvvəl keçirilən görüşlərdə "Sərhədçi" "Lənkəran"ı (83:69), "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı (110:107), "Abşeron Lions" "Gəncə"ni (81:71), "Ordu" isə "Quba"nı (98:87) məğlub edib.
