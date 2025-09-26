İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə start verilib

    Komanda
    • 26 sentyabr, 2025
    • 21:16
    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə start verilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında son çempion "Sabah" "Neftçi"yə qalib gəlib - 86:75.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında baş tutub.

    Qeyd edək ki, tura oktyabrın 2-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Federasiyası basketbol "sabah" basketbol klubu "neftçi" basketbol klubu

    Son xəbərlər

    22:18

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının növbəti mərhələsində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    22:16
    Foto

    Şəkidə batut gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    22:14

    Tramp mümkün şatdaunda günahın demokratlarda olacağını bildirib

    Digər ölkələr
    22:07
    Foto

    Tacikistanda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    21:58

    Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh və regional əməkdaşlıq dövrünü başladıb - RƏY

    Xarici siyasət
    21:57

    Fransanın Baş naziri oktyabrın 1-dək yeni hökuməti formalaşdırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    21:41

    Almaniya PUA insidentindən sonra təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıb

    Digər ölkələr
    21:31

    Mirzoyan ABŞ Dövlət katibinin müavini ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    21:18

    BMT Baş katibinin sözçüsü: Azərbaycan Prezidenti Baş Assambleyadakı çıxışında çox önəmli fikirlər səsləndirdi

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti