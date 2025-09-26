Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə start verilib
Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında son çempion "Sabah" "Neftçi"yə qalib gəlib - 86:75.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında baş tutub.
Qeyd edək ki, tura oktyabrın 2-də yekun vurulacaq.
