İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaq

    Komanda
    • 31 oktyabr, 2025
    • 09:16
    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun növbəti matçları bu gün baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha iki qarşılaşma keçiriləcək.

    A qrupunda yer alan "Gəncə" "Şəki"ni qəbul edəcək. Meydan sahibləri 4 xalla beşinci, qonaqlar 5 xalla üçüncü pilədə qərarlaşıb.

    B qrupunda mübarizə aparan "Sərhədçi" səfərdə "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək. "Gənclik şəhəri" təmsilçisi 4 xalla altıncı, Bakı klubu isə 5 xalla beşincidir.

    Hər iki görüş saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Ordu" səfərdə "Lənkəran"ı məğlub edib - 91:76.

    Azərbaycan Basketbol Liqası V tur "Gəncə" basketbol klubu "Şəki" basketbol klubu

    Son xəbərlər

    09:26

    Bakıda "Belçika Müstəmləkəçiliyi: Tanınma və Məsuliyyət" adlı beynəlxalq konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    09:22

    Bir qrup Naxçıvan sakini Bakıdan avtomobil gətirmək adı altında aldadılıb

    Hadisə
    09:16

    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaq

    Komanda
    09:16

    Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:08

    "Kür" daha bir  həndbolçunu sıralarına cəlb edib

    Komanda
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.10.2025)

    Maliyyə
    09:03

    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatların Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfəri başlayıb

    Xarici siyasət
    09:03

    "Qarabağ" bu gün Premyer Liqada növbəti oyununu keçirəcək

    Futbol
    09:01

    Tramp: Respublikaçıların şatdaunu aradan qaldırmaq üçün "nüvə variantı"na keçməsinin vaxtıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti