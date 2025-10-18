Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Şəki"ni məğlub edib
Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda "Sabah" "Şəki" ilə üz-üzə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında keçirilən A qrupunun görüşündə Bakı təmsilçisi rəqibini 85:66 hesabı ilə məğlub edib.
Bu gün III turda daha bir matç oynanılacaq. "Sumqayıt" eyni məkanda "Quba" ilə görüşəcək.
Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən matçlarında "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (91:82), "Ordu" isə "Sərhədçi"ni (85:73) üstələyib.
