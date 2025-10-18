Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Şəki"ni məğlub edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    • 18 oktyabr, 2025
    • 16:43
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sabah Şəkini məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda "Sabah" "Şəki" ilə üz-üzə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında keçirilən A qrupunun görüşündə Bakı təmsilçisi rəqibini 85:66 hesabı ilə məğlub edib.

    Bu gün III turda daha bir matç oynanılacaq. "Sumqayıt" eyni məkanda "Quba" ilə görüşəcək.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən matçlarında "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (91:82), "Ordu" isə "Sərhədçi"ni (85:73) üstələyib.

