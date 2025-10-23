Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Gəncə"ni məğlub edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Komanda
    • 23 oktyabr, 2025
    • 21:01
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sabah Gəncəni məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının IV turunda "Sabah" "Gəncə" ilə qarşılaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında keçirilən matç "bayquşlar"ın 87:68 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    "Sabah" A qrupunda 8 xalla liderdir. Rəqiblərindən bir oyun az keçirən bölgə təmsilçisi 4 xalla üçüncüdür.

    Qeyd edək ki, IV tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.

