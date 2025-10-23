Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Gəncə"ni məğlub edib
Komanda
- 23 oktyabr, 2025
- 21:01
Azərbaycan Basketbol Liqasının IV turunda "Sabah" "Gəncə" ilə qarşılaşıb.
"Report"un məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında keçirilən matç "bayquşlar"ın 87:68 hesablı qələbəsi ilə bitib.
"Sabah" A qrupunda 8 xalla liderdir. Rəqiblərindən bir oyun az keçirən bölgə təmsilçisi 4 xalla üçüncüdür.
Qeyd edək ki, IV tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.
