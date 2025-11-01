Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" NTD-ni məğlub edib
Komanda
- 01 noyabr, 2025
- 19:51
Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun daha bir oyunu reallaşıb.
"Report"un məlumatına görə, A qrupunda "Neftçi" və NTD kollektivləri qarşılaşıblar.
Bakı İdman Sarayında təşkil olunan matç "Neftçi"nin qələbəsi ilə bitib - 99:71.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Ordu" "Lənkəran"ı (91:76), "Sumqayıt" "Sərhədçi"ni (84:80), "Şəki" "Gəncə"ni (84:70), "Naxçıvan" isə "Quba"nı (86:78) üstələyib.
