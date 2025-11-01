İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Komanda
    • 01 noyabr, 2025
    • 19:51
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi NTD-ni məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun daha bir oyunu reallaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, A qrupunda "Neftçi" və NTD kollektivləri qarşılaşıblar.

    Bakı İdman Sarayında təşkil olunan matç "Neftçi"nin qələbəsi ilə bitib - 99:71.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Ordu" "Lənkəran"ı (91:76), "Sumqayıt" "Sərhədçi"ni (84:80), "Şəki" "Gəncə"ni (84:70), "Naxçıvan" isə "Quba"nı (86:78) üstələyib.

    basketbol Neftçi Bakı İdman Sarayı Azərbaycan Basketbol Liqası

