Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Lənkəran"ı məğlub edib

    Komanda
    • 17 oktyabr, 2025
    • 16:51
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Naxçıvan Lənkəranı məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda "Naxçıvan" səfərdə "Lənkəran"ı məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda baş tutan qarşılaşma Naxçıvan təmsilçisinin 91:82 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qrupun bu gün keçiriləcək digər oyununda "Ordu" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gələcək. Bu matç saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, III tura oktyabrın 19-da yekun vurulacaq.

