Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Lənkəran"ı məğlub edib
Komanda
- 17 oktyabr, 2025
- 16:51
Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda "Naxçıvan" səfərdə "Lənkəran"ı məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunda baş tutan qarşılaşma Naxçıvan təmsilçisinin 91:82 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qrupun bu gün keçiriləcək digər oyununda "Ordu" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gələcək. Bu matç saat 19:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, III tura oktyabrın 19-da yekun vurulacaq.
