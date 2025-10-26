Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura yekun vurulub
Komanda
- 26 oktyabr, 2025
- 15:53
Azərbaycan Basketbol Liqasının IV turuna yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, turun son oyununda "Şəki" evdə NTD ilə qarşılaşıb.
Şəki Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan A qrupunun matçında meydan sahibləri qələbə qazanıb - 88:81.
Qeyd edək ki, əvvəlki matçlarda "Sabah" "Gəncə"ni (87:68), "Lənkəran" "Quba"nı (102:87), "Ordu" "Sumqayıt"ı (116:81), "Abşeron Lions" "Neftçi"ni (100:95), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (76:69) məğlub edib.
