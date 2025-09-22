Azərbaycan Basketbol Liqası hakimləri üçün yeni mövsüm öncəsi son seminar keçirilib
22 sentyabr, 2025
12:13
Sentyabrın 20-21-də Bakı İdman Sarayında Azərbaycan Basketbol Liqasının (ABL) hakimləri üçün yeni mövsüm öncəsi son seminar təşkil olunub.
"Report" xəbər verir ki, seminar Azərbaycan Basketbol Hakimlər İttifaqının sədri və FIBA-nın milli təlimçisi Ələkbər Həsənovun rəhbərliyi ilə baş tutub.
13 hakimin iştirak etdiyi tədbir zamanı FIBA tərəfindən tətbiq olunan yeniliklər və oyunun əsas detalları hakimlərə izahlı şəkildə təqdim olunub. Seminarın sonunda hakimlər həm fiziki hazırlıq, həm də oyun qaydaları üzrə test imtahanlarından keçiblər.
Qeyd edək ki, seminara Azərbaycan Basketbol Federasiyasının idman direktoru Turqay Zeytingöz və "Neftçi" klubunun ukraynalı baş məşqçisi Vitali Stepanovski qonaq qismində qatılıblar.
