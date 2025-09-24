İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu bu gün ilk oyununa çıxacaq

    Komanda
    • 24 sentyabr, 2025
    • 10:34
    Azərbaycanın "Abşeron Lions" basketbol komandası Avropa Kubokunda ilk oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu kollektiv I təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Bakıda Kipr təmsilçisi "Anortosis" ilə üz-üzə gələcək.

    Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, komandalar arasındakı ikinci görüş oktyabrın 1-də Limassolda baş tutacaq.

    basketbol Avropa Kuboku Abşeron Lions klubu seçmə mərhələ

