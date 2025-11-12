Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdəki ilk oyunda məğlub olub
Komanda
- 12 noyabr, 2025
- 16:45
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ilk oyununda məğlub olub.
"Report"un məlumatına görə, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv E qrupunda Bolqarıstanla üz-üzə gəlib.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 141:48.
Qeyd edək ki, Azərbaycan komandası noyabrın 15-də Monteneqronu qəbul edəcək.
