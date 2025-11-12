İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Komanda
    • 12 noyabr, 2025
    • 16:45
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdəki ilk oyunda məğlub olub

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ilk oyununda məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv E qrupunda Bolqarıstanla üz-üzə gəlib.

    Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 141:48.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan komandası noyabrın 15-də Monteneqronu qəbul edəcək.

    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi qadın basketbolçular Azərbaycan - Bolqarıstan oyunu

