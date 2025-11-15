Avropa çempionatı: Azərbaycan millisi ikinci matçda da məğlub olub
Komanda
- 15 noyabr, 2025
- 16:47
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçına çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv E qrupunda Monteneqronu qəbul edib.
Bakı İdman Sarayında keçirilən görüş Monteneqronun qələbəsi ilə yekunlaşıb - 104:62.
Qeyd edək ki, yığma seçmə mərhələdəki ilk matçda Bolqarıstan millisinə 48:141 hesabı ilə məğlub olmuşdu.
Son xəbərlər
17:43
SEPAH: "Talara" gəmisində icazəsiz yük olubDigər ölkələr
17:38
Foto
Daşkənddə keçirilən beynəlxalq konqresin iştirakçıları yekun bəyannamə qəbul ediblərRegion
17:28
Ekspert Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Orta Dəhlizin əhəmiyyətinin artacağını proqnozlaşdırırİnfrastruktur
17:28
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiyanın neft emalı zavodunun vurulduğunu təsdiqləyibDigər ölkələr
17:26
Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 14 % artırıbSənaye
17:25
Didye Deşam: "Sabah Azərbaycan millisi ilə matçda qələbə üçün əlimizdən gələni edəcəyik"Futbol
17:21
Foto
Prezident İlham Əliyev Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzi ilə tanış olubXarici siyasət
17:19
Azərbaycanlı gimnast: Yarışın ilk günü çətin olsa da, gözəl çıxış etdikFərdi
17:09