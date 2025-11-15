İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Avropa çempionatı: Azərbaycan millisi ikinci matçda da məğlub olub

    Komanda
    • 15 noyabr, 2025
    • 16:47
    Avropa çempionatı: Azərbaycan millisi ikinci matçda da məğlub olub

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçına çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv E qrupunda Monteneqronu qəbul edib.

    Bakı İdman Sarayında keçirilən görüş Monteneqronun qələbəsi ilə yekunlaşıb - 104:62.

    Qeyd edək ki, yığma seçmə mərhələdəki ilk matçda Bolqarıstan millisinə 48:141 hesabı ilə məğlub olmuşdu.

    Avropa çempionatı Azərbaycan millisi basketbol Monteneqro

    Son xəbərlər

    17:43

    SEPAH: "Talara" gəmisində icazəsiz yük olub

    Digər ölkələr
    17:38
    Foto

    Daşkənddə keçirilən beynəlxalq konqresin iştirakçıları yekun bəyannamə qəbul ediblər

    Region
    17:28

    Ekspert Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Orta Dəhlizin əhəmiyyətinin artacağını proqnozlaşdırır

    İnfrastruktur
    17:28

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiyanın neft emalı zavodunun vurulduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    17:26

    Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 14 % artırıb

    Sənaye
    17:25

    Didye Deşam: "Sabah Azərbaycan millisi ilə matçda qələbə üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

    Futbol
    17:21
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Daşkənddə İslam Sivilizasiyası Mərkəzi ilə tanış olub

    Xarici siyasət
    17:19

    Azərbaycanlı gimnast: Yarışın ilk günü çətin olsa da, gözəl çıxış etdik

    Fərdi
    17:09

    Fransa millisinin futbolçusu: "Məqsədimiz qələbə qazanmaq və statistikanı genişləndirməkdir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti