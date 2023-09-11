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AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində VI tura start verilib

AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində VI tura start verilib Futbol üzrə AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində VI tura start verilib.
Komanda
11 Sentyabr , 2023 00:46
AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində VI tura start verilib

Futbol üzrə AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində VI tura start verilib.

"Report" xəbər verir ki, ilk olaraq 4 qrupda 9 qarşılaşma keçirilib.

B qrupu

İrlandiya - Niderland 1:2

Yunanıstan - Cəbəllütariq 5:0

Xal durumu: Fransa - 15 (5 oyuna, Yunanıstan - 9 (5), Niderland - 9 (4), İrlandiya - (5), Cəbəllütariq - 0 (5)

E qrupu

Farer adaları - Moldova 0:1

Albaniya - Polşa - 2:0

Xal durumu: Albaniya - 10, (5 oyuna), Çexiya - 8 xal (4), Moldova - 8 (5), Polşa - 6 (5), Farer adaları - 1 (5)

G qrupu

Monteneqro - Bolqarıstan 2:1

Litva - Serbiya 1:3

Xal durumu: Macarıstan - 10 (4 oyuna), Serbiya - 10 (5), Monteneqro - 8 (5), Bolqarıstan - 2 (5), Litva - 2 (5)

H qrupu

Qazaxıstan - Şimali İrlandiya 1:0
Finlandiya - Danimarka 0:1
San Marino - Sloveniya 0:4

Xal durumu: Danimarka - 13, Sloveniya - 13, Finlandiya - 12, Qazaxıstan - 12, Şimali İrlandiya - 3, San Marino - 0

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