Futbol üzrə AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində VI tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk olaraq 4 qrupda 9 qarşılaşma keçirilib.
B qrupu
İrlandiya - Niderland 1:2
Yunanıstan - Cəbəllütariq 5:0
Xal durumu: Fransa - 15 (5 oyuna, Yunanıstan - 9 (5), Niderland - 9 (4), İrlandiya - (5), Cəbəllütariq - 0 (5)
E qrupu
Farer adaları - Moldova 0:1
Albaniya - Polşa - 2:0
Xal durumu: Albaniya - 10, (5 oyuna), Çexiya - 8 xal (4), Moldova - 8 (5), Polşa - 6 (5), Farer adaları - 1 (5)
G qrupu
Monteneqro - Bolqarıstan 2:1
Litva - Serbiya 1:3
Xal durumu: Macarıstan - 10 (4 oyuna), Serbiya - 10 (5), Monteneqro - 8 (5), Bolqarıstan - 2 (5), Litva - 2 (5)
H qrupu
Qazaxıstan - Şimali İrlandiya 1:0
Finlandiya - Danimarka 0:1
San Marino - Sloveniya 0:4
Xal durumu: Danimarka - 13, Sloveniya - 13, Finlandiya - 12, Qazaxıstan - 12, Şimali İrlandiya - 3, San Marino - 0