    "Abşeron" yeni transfer həyata keçirib

    Komanda
    • 31 oktyabr, 2025
    • 12:49
    Abşeron yeni transfer həyata keçirib

    Voleybol üzrə Azərbaycanın Yüksək Liqa klubu "Abşeron" yeni transfer həyata keçirib.

    Bu barədə "Report"a Bakı təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Klub Xədicə Seyidli ilə anlaşıb. Toppaylayıcı mövqeyində çıxış edən voleybolçu ilə müqavilə qarşıdakı mövsümü əhatə edəcək.

