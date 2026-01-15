"Abşeron"un voleybolçusu: "Azərbaycan Yüksək Liqasında hər komanda özünə görə güclüdür"

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Komanda
    • 15 yanvar, 2026
    • 22:59
    Abşeronun voleybolçusu: Azərbaycan Yüksək Liqasında hər komanda özünə görə güclüdür

    Azərbaycan Yüksək Liqasında hər komanda özünə görə güclüdür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Abşeron"un qadın voleybolçularda ibarət komandasının üzvü Darya Vakulka deyib.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlama verən hücumçu, Yüksək Liqanın IX turunda "Gənclər" kollektivi üzərində 3:1 hesablı qazanılan qələbəni şərh edib:

    "Biz məşqçinin tapşırıqlarını yerinə yetirdik və qalib gəldik. Rəqibimiz güclü idi. Komanda olaraq daha emosional və güclü çıxış etdik, nəticədə qələbə qazandıq. Azərbaycan çempionatı çox maraqlıdır. Hər komanda özünə görə güclüdür, biz də çalışırıq. Hər komandaya uyğun hazırlaşırıq və ən yaxşı nəticə göstərmək üçün əlimizdən gələni edirik".

