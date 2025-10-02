İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    "Abşeron Lions" Avropa Kubokunun əsas mərhələsində yaxşı mübarizə aparmağa çalışacaq

    Komanda
    • 02 oktyabr, 2025
    • 13:15
    Abşeron Lions Avropa Kubokunun əsas mərhələsində yaxşı mübarizə aparmağa çalışacaq

    Azərbaycanın "Abşeron Lions" basketbol klubu Avropa Kubokunun əsas mərhələsində yaxşı mübarizə aparmağa çalışacaq.

    Bu barədə "Report"a komandanın baş məşqçisi Erhan Toker açıqlama verib.

    Türkiyəli mütəxəssis Kiprdə "Anortosis"ə uduzduqları I təsnifat mərhələsinin cavab oyunu ilə bağlı danışıb:

    "Həmin qarşılaşmada çox pis oynadıq. Müdafiə və hücum planında zəif idik. Hətta deyərdim ki, həftə yaxşı keçməyib. İlk görüşdə 30 xal fərqi ilə öndə idik, amma bu, 16 xaladək endi. Bunun cavab matçında bizə lazım olmayacağına ümid edirdim. Bayaq dediyim kimi, çox pis həftə oldu".

    E.Toker heyətdəki itkidən də söz açıb:

    "Orelik Gediminas zədəlidir. Ceyms Frayzerin atasının səhhəti ağırdır və oyunçu məşq və qarşılaşmalara tam köklənə bilmirdi. Bütün bunlar əleyhimizə idi".

    O, məğlubiyyətə baxmayaraq, turnirin əsas mərhələsinə vəsiqə qazanmalarına da toxunub:

    "Üzümüzü güldürən yeganə məqam reqlamentə əsasən ("lucky-loser") ən yaxşı fərqlə məğlub olan komanda kimi qrup mərhələsində oynamaq hüququ əldə etməyimiz oldu. Qrupda yaxşı mübarizə aparmaq istəyirk. Bunun üçün səhvlərimiz üzərində çox ciddi çalışmalıyıq".

    Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" əsas mərhələnin I qrupunda Latviyanın "Kalev", Polşanın "Trefl Sopot" və Azərbaycanın "Neftçi" komandası ilə üz-üzə gələcək.

    Abşeron Lions klubu basketbol Avropa Kuboku əsas mərhələ Erhan Toker

    Son xəbərlər

    14:11

    Zərərçəkmiş şəxs Levon Mnatsakanyanı tanıyıb: Başıma yumruqla, avtomatın qundağı ilə vururdu

    Hadisə
    14:09

    Mette Fridreksen: Avropanın Rusiyanın təhdidləri ilə üzləşməsi tarixdə ilk hal deyil

    Digər ölkələr
    14:08

    Yazıçı Qismət: Azərbaycanda nəşriyyatlar daha çox tanınan imzaları nəşr edirlər

    Ədəbiyyat
    14:07

    Azərbaycanın IRENA ilə ikitərəfli əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub

    Energetika
    14:04

    Cavid Abdullayev: "Biləsuvar GES Azərbaycanın enerjiyə tələbatının 4-5 %-ni təmin edəcək"

    Energetika
    13:55

    Kopenhagen sammiti: Aİ liderləri "dron divarı" barədə razılığa gələ bilmirlər

    Digər ölkələr
    13:52
    Foto

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:50

    İsrail səfiri İspaniya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    13:49

    Pərviz Şahbazov: "Transxəzər dəhlizi Azərbaycan və Mərkəzi Asiyadan böyük həcmdə "yaşıl enerji" təchizatını təmin edəcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti