    Komanda
    • 11 oktyabr, 2025
    • 12:23
    Abşeron klubu yeni transferini açıqlayıb

    "Abşeron"un qadınlardan ibarət komandası yeni transferini açıqlayıb.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, paytaxt təmsilçisi Rusiya əsilli Arina Elizarovanı sıralarına cəlb edib.

    Voleybolçu ilə birillik müqavilə imzalanıb.

    Voleybol transfer

