"Abşeron" klubu yeni transferini açıqlayıb
Komanda
- 11 oktyabr, 2025
- 12:23
"Abşeron"un qadınlardan ibarət komandası yeni transferini açıqlayıb.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, paytaxt təmsilçisi Rusiya əsilli Arina Elizarovanı sıralarına cəlb edib.
Voleybolçu ilə birillik müqavilə imzalanıb.
