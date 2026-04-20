WUF13-də qeydiyyatdan keçənlərin sayı 20 minə çatıb
İnfrastruktur
- 20 aprel, 2026
- 11:26
Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) tədbirində iştirak etmək üçün 174 ölkədən 20 000 nəfər qeydiyyatdan keçib.
"Report" bu barədə WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, WUF13 mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək. Bu mötəbər tədbir Azərbaycanın BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) ilə sıx əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil olunur. Forumun əsas məqsədi dayanıqlı şəhərsalma, "ağıllı şəhər"lər və innovativ şəhər həlləri sahəsində qlobal təcrübələrin mübadiləsini təmin etməkdir.
20:58
Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıbDigər ölkələr
20:51
ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyirDigər ölkələr
20:48
İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıbDigər ölkələr
20:40
Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudubXarici siyasət
20:25
Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edirXarici siyasət
20:20
Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə veribXarici siyasət
20:15
Foto
XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunubHərbi
20:12
Foto
Video
İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıbİnfrastruktur
20:06