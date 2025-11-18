İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Sabah Sumqayıtda 30 min abonentin suyu kəsiləcək

    İnfrastruktur
    • 18 noyabr, 2025
    • 17:38
    Sabah Sumqayıtda 30 min abonentin suyu kəsiləcək

    Sabah Sumqayıt şəhərində 30 min abonentin suyu kəsiləcək.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Sumqayıt Sukanal İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Sumqayıt şəhər əhalisinin bir hissəsini içməli su ilə təmin edən magistral su kəmərində aparılan təmir-tikinti işləri ilə əlaqədar olaraq noyabrın 19-da saat 10:00-dan axşam saatlarınadək şəhərin bir neçə ərazisində suyun verilməsində müvəqqəti fasilə olacaq.

    Məhdudiyyətlər şəhərin 12-3-4, 5-6, 7-8-12, 14, 15-17, 16-18, 19-20-21, 29-30-32, 39, 40, 41, 42, 41A, 43-44-46, 4-cü məhəllə, həmçinin "Qızılqum" yaşayış massivi, İnşaatçılar qəsəbəsi, Sənaye məhəlləsi, Baxçaşəhər Sülh küçəsi, Xəzər sahili küçələri, eləcə də 1, 3 və 4-cü mikrorayonların bir hissəsi, 8, 9 və 10-cu mikrorayonlarda müşahidə olunacaq və təqribən 30 min abonenti əhatə edəcək.

    Suyun verilişi təmir işləri başa çatdıqdan sonra tədricən bərpa olunacaq.

    Sumqayıt su təminatı fasilə

    Son xəbərlər

    17:51

    Kamboca rəsmisi: "Texnologiya bəşəriyyətin rifahı üçün düzgün istifadə edilməlidir"

    İKT
    17:48

    Ötən ay 16 mindən çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    17:48

    "İnter" və "Milan" fransalı qapıçı ilə maraqlanır

    Futbol
    17:47

    Dövlət Xidməti: Fasilə "AzStateNet" şəbəkəsinə və gov.az domenlərinə təsir etməyib

    İKT
    17:46

    "Azərbaycanfilm"in həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİ

    Mədəniyyət siyasəti
    17:43

    Mariyana Kuyundziç: "Aİ rəqəmsal uçurumu aradan qaldırmağa və təhlükəsiz infrastrukturu gücləndirməyə çalışır"

    İKT
    17:40

    Hakan Fidan: Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qurur

    Region
    17:40

    Nəzər Əliyev: "Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır"

    Turizm
    17:38

    Sabah Sumqayıtda 30 min abonentin suyu kəsiləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti