Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri özünə daha bir müşavir təyin edib
- 06 noyabr, 2025
- 13:22
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev özünə daha bir müşavir təyin edib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, Anar Novruzovdur.
O, bu təyinata qədər Azərbaycan İnvestisiya Holdinqində Baş icraçı direktorun müavini olub, ölkə Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin və "Təmiz Şəhər" ASC-nin Müşahidə Şurasının üzvü təyin edilib.
A.Novruzov Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində "Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər" ixtisası üzrə bakalavr təhsilini başa vurduqdan sonra "Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı" çərçivəsində Şotlandiyanın Aberdin Universitetində neft, enerji iqtisadiyyatı və maliyyəsi ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb, ABŞ-də Harvard Biznes Məktəbində Maliyyə İdarəçiliyi və Liderlik, Fransada INSEAD Biznes Məktəbində Transformasiyanın İdarəedilməsi proqramlarını tamamlayıb.
O, peşəkar fəaliyyətinə nüfuzlu beynəlxalq audit şirkətlərində başlayıb, həmin şirkətlərin Səudiyyə Ərəbistanı və Böyük Britaniya ofislərində strateji inkişaf, maliyyə əməliyyatları və audit sahələri üzrə müxtəlif rəhbər vəzifələrdə fəaliyyət göstərib.