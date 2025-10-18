Prezident: Azərbaycan və Qazaxıstan arasında sualtı kabelin tikintisi 2026-cı ilin sonunadək başa çatacaq
- 18 oktyabr, 2025
- 10:25
Qazaxıstan və Azərbaycan arasında Xəzər dənizinin dibi ilə sualtı lifli-optik rabitə xətlərinin tikintisi üzrə işlərin başa çatması 2026-cı ilin sonuna planlaşdırılıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Kazinform" agentliyinə müsahibəsində bildirib.
Prezidentin sözlərinə görə, tikinti üçün müqavilə 2025-ci ilin martında Bakıda imzalanmış bu layihə, "rəqəmsal inteqrasiyanı gücləndirməyə imkan verəcək" əsas infrastruktur layihələrindən biridir:
"Azərbaycan və Qazaxıstan arasında nəqliyyat-logistika əməkdaşlığı iqtisadi artım və regional bazarların inteqrasiyası üçün yeni imkanlar açan strateji əhəmiyyətli istiqamətdir. İnfrastrukturun davamlı inkişafı və tarif və logistika üstünlüklərinin genişləndirilməsi daşımaların həcminin artırılması və ikitərəfli əlaqələrin daha da gücləndirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır.
Prezident Bu gün qarşılıqlı əməkdaşlıq sahəsi əhəmiyyətli tərəqqi nümayiş etdirir. Azərbaycan və Qazaxıstan arasında tranzit daşımalarının həcmi 2024-cü ildə 3,5 milyon tondan çox olub ki, bu da əvvəlki dövrün göstəricilərindən 20% çoxdur. Orta Dəhliz ölkələr arasında dayanıqlı və səmərəli rabitənin təmin edilməsində mühüm rol oynayır".
2022-ci ildə Aktau şəhərində Türkiyə, Azərbaycan və Qazaxıstan ərazisindən keçən Orta Dəhlizin inkişafı və istismarı üzrə "2022-2027-ci illər üçün Yol xəritəsi" imzalanmışdır. Sənəd üç ölkənin nəqliyyat-logistika infrastrukturunun sinxron inkişafını, əməliyyatların optimallaşdırılmasını, əlavə yük axınının cəlb edilməsini, vahid tarif siyasətinin tətbiqini, logistika mərkəzləri şəbəkəsinin inkişafını və digər əsas məsələlərin həllini nəzərdə tutur", - deyə İlham Əliyev bildirib.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, ölkələr arasında neft-qaz sahəsində əməkdaşlıq çox məhsuldardır.
"Neft-qaz sektorunda SOCAR və "KazMunayQaz" Milli Şirkəti arasında Aktau-Ceyhan marşrutu ilə ildə 1,5 milyon ton həcmində Qazaxıstan neftinin tranzitinə dair ümumi saziş imzalanıb. 2024-cü ildə tranzit həcmlərinin mərhələli artırılması və tariflərin azaldılması haqqında saziş imzalanmışdır. Aktau və Ələt limanları vasitəsilə daşımaların effektivliyini artırmaq üçün infrastrukturun modernləşdirilməsi, hərəkət edən heyətin yenilənməsi və s. üzrə tədbirlər həyata keçirilir ki, bu da Orta Dəhlizin Avropa və Asiya arasında əsas tranzit yolu kimi mövqelərini gücləndirməyə imkan verəcək. Sənaye kooperasiyasında gəmiqayırma sahəsində tərəfdaşlıq da mühüm istiqamətdir", - deyə Prezident əlavə edib.
Prezident həmçinin vurğulayıb ki, "yaşıl" enerji sahəsinin inkişafı ikitərəfli gündəlikdə mühüm yer tutur:
"2024-cü ildə Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan enerji sistemlərinin birləşdirilməsinə və bərpa olunan enerji mənbələrinin təşviqinə yönəlmiş bir sıra strateji sazişlər və memorandumlar imzalayıblar. Bu təşəbbüslər dövlətlərin dayanıqlı inkişafa və ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyalara keçidə ümumi sadiqliyini əks etdirir".