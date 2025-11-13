İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Nazir: "Balıqçılıq müəssisələrinin elektron qeydiyyatı nəzərdə tutulur"

    İnfrastruktur
    • 13 noyabr, 2025
    • 14:45
    Nazir: Balıqçılıq müəssisələrinin elektron qeydiyyatı nəzərdə tutulur

    Azərbaycanda balıqçılıqla məşğul olan müəssisələrin elektron qeydiyyatı nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Milli Məclisin Aqrar siyasət, Ailə, qadın və uşaq məsələləri, Elm və təhsil komitələrinin bu gün keçirilən birgə iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bir neçə həftə əvvəl Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar Nazirliyi balıqartırma zavodlarının təhvil-təslim prosesini başa çatdırıb: "Bundan sonra həmin müəssisələrdə təkmilləşdirmə işlərinə nəzər yetirəcəyik. Türkiyədən olan mütəxəssislər artıq bu müəssisələrlə bağlı ilkin qiymətləndirmə veriblər. Yəni bu zavodlarla bağlı artıq ilkin sxemimiz var".

    balıqçılıq balıqartırma Məcnun Məmmədov

