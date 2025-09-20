Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaq
İnfrastruktur
- 20 sentyabr, 2025
- 12:06
Naxçıvan şəhərinin bəzi yerlərində içməli suyun verilişində fasilə olacaq.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan şəhəri Qaraçuq, Qaraxanbəyli və Bulqan kəndlərini içməli su ilə təmin edən magistral xətdə baş verən qəza ilə bağlı suyun verilməsində fasilə yaranacaq.
Qeyd edilib ki, bu gün 12:00-dan etibarən təmir işləri yekunlaşana qədər həmin ərazilərin müəyyən ünvanlarında su kəsiləcək.
