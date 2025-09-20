İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaq

    İnfrastruktur
    • 20 sentyabr, 2025
    • 12:06
    Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaq

    Naxçıvan şəhərinin bəzi yerlərində içməli suyun verilişində fasilə olacaq.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan şəhəri Qaraçuq, Qaraxanbəyli və Bulqan kəndlərini içməli su ilə təmin edən magistral xətdə baş verən qəza ilə bağlı suyun verilməsində fasilə yaranacaq.

    Qeyd edilib ki, bu gün 12:00-dan etibarən təmir işləri yekunlaşana qədər həmin ərazilərin müəyyən ünvanlarında su kəsiləcək.

