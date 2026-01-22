İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp Qrenlandiya təhdidlərindən geri çəkildikdən sonra qızıl ucuzlaşıb, səhmlər yüksəlib

    Qarabağ
    • 22 yanvar, 2026
    • 07:47
    Tramp Qrenlandiya təhdidlərindən geri çəkildikdən sonra qızıl ucuzlaşıb, səhmlər yüksəlib

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın tarif təhdidlərindən imtina etməsindən və Qrenlandiyanın müttəfiqindən zorla alınmasını istisna etməsindən sonra dollar möhkəmlənib, qızıl ucuzalşıb və fond bazarları yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Reuters məlumat yayıb.

    "Mən bunu etməyəcəyəm. Yaxşı? İndi hamı deyir ki, "Əla". Bu, yəqin ki, verdiyim ən vacib açıqlama idi, çünki insanlar güc tətbiq edəcəyimi düşünürdülər. Mənim güc tətbiq etməyimə ehtiyac yoxdur, güc tətbiq etmək istəmirəm və etməyəcəyəm", - deyə Tramp bildirib.

    Qrenlandiya ABŞ
    Золото подешевело, акции пошли вверх после того, как Трамп отказался от угроз по Гренландии

    Son xəbərlər

    07:47

    Tramp Qrenlandiya təhdidlərindən geri çəkildikdən sonra qızıl ucuzlaşıb, səhmlər yüksəlib

    Qarabağ
    07:18

    Norveç Rusiya ilə sərhəddə hasar tikmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    06:50

    Ukrayna rəsmisi Davosda ABŞ prezidentinin nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    06:13

    Pakistanın Baş naziri Rusiyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    05:41

    "The Times": Amerika ordusu Arktikada təhlükəsizliyi təkbaşına təmin etmək iqtidarında deyil

    Digər ölkələr
    05:23

    Finlandiya Prezidenti: Qrenlandiya ilə bağlı dəhşətli ssenarinin qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    04:45

    Putin Alyaska və Qrenlandiyanın qiymətlərini müqayisə edib

    Digər ölkələr
    04:16
    Foto

    Los-Anceles şəhərində 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü anılıb

    Xarici siyasət
    03:48

    Ronaldu karyerasında 960-cı qolunu vurub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti