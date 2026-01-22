Золото подешевело, акции пошли вверх после того, как Трамп отказался от угроз по Гренландии
Другие страны
- 22 января, 2026
- 06:26
Доллар укрепился, золото ослабло, а фондовые рынки перешли к росту после того, как президент США Дональд Трамп отказался от тарифных угроз и исключил возможность захвата Гренландии у союзника силовым путем.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
"Я не собираюсь этого делать. "Хорошо? Сейчас все говорят: "О, отлично". Наверное, это было самое важное заявление, которое я сделал, потому что люди думали, что я применю силу. Мне не нужно использовать силу, я не хочу использовать силу, и я не буду использовать силу", - заявил Трамп.
Последние новости
06:57
Норвегия не намерена возводить ограждение на границе с РоссиейДругие страны
06:26
Золото подешевело, акции пошли вверх после того, как Трамп отказался от угроз по ГренландииДругие страны
06:14
Умеров встретился в Давосе с Уиткоффом и КушнеромДругие страны
05:51
Премьер-министр Пакистана посетит РоссиюДругие страны
05:13
The Times: Военные США не подготовлены к операциям в АрктикеДругие страны
04:56
Фото
В Лос-Анджелесе отметили 36-ю годовщину трагедии 20 ЯнваряВнешняя политика
04:27
Путин сравнил цены за Аляску и ГренландиюДругие страны
04:04
Криштиану Роналду забил свой 960-й гол в карьереФутбол
03:48