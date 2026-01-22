Золото подешевело, акции пошли вверх после того, как Трамп отказался от угроз по Гренландии

Доллар укрепился, золото ослабло, а фондовые рынки перешли к росту после того, как президент США Дональд Трамп отказался от тарифных угроз и исключил возможность захвата Гренландии у союзника силовым путем.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"Я не собираюсь этого делать. "Хорошо? Сейчас все говорят: "О, отлично". Наверное, это было самое важное заявление, которое я сделал, потому что люди думали, что я применю силу. Мне не нужно использовать силу, я не хочу использовать силу, и я не буду использовать силу", - заявил Трамп.