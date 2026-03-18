Naxçıvanın bəzi ərazilərində içməli su olmayacaq
İnfrastruktur
- 18 mart, 2026
- 12:37
Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində içməli su olmayacaq.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, magistral xətdə baş vermiş qəzanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar martın 18-də Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində su təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Fasilə S.Vurğun, N.Naxçıvani, H.Aslanov, Z.Əliyeva, Ə.Qəmküsar küçələrini, 10 və 11-ci küçələri, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan məhəllələrini, həmçinin 6, 54, 56, 58, 60 və 61-ci məhəllələri əhatə edəcək.
Bununla yanaşı, Hacıniyyət, Qaraçuq, Qaraxanbəyli və Bulqan kəndlərində də su təchizatında müvəqqəti məhdudiyyətlər olacaq.
Təmir-bərpa işləri gün ərzində yekunlaşdıqdan sonra suyun əvvəlki rejimlə verilməsi bərpa olunacaq.
12:56
Rusiya Xarkov, Xerson və Sumını bombalayıb, 13 yaralı varDigər ölkələr
12:52
AYNA: Daha 7 avtobus marşrutu üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşibİnfrastruktur
12:45
İsmayıl Xətib İsrailin Tehrana gecə hücumlarının hədəflərindən biri olubRegion
12:41
İsrailin zərbəsi nəticəsində HƏMAS-ın təchizat və logistika bölməsinin rəhbəri öldürülübDigər ölkələr
12:40
Polad Bülbüloğlu: İncəsənət müəllimləri 5 ildən bir attestasiyadan keçməlidirİncəsənət
12:40
İslam Kərimov: "Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır"Futbol
12:39
Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi auditor seçibMaliyyə
12:38
Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu auditor seçirMaliyyə
