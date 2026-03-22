Ötən gün qanunsuz saxlanılan 7 tüfəng aşkarlanıb
Hadisə
- 22 mart, 2026
- 10:33
Ötən gün qanunsuz saxlanılan 7 tüfəng aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, martın 21-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 7 tüfəng edərək götürüblər.
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.
