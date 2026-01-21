Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıb
İnfrastruktur
- 21 yanvar, 2026
- 15:49
2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 7,2 milyon ton yük, 48 milyon nəfər sərnişin daşınıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, 2024-cü illə müqayisədə yük daşınması 1 %, sərnişin daşınması isə 1,3 % artıb.
Xatırladaq ki, ötən il ölkədə 243,2 milyon ton yük, 2 milyard 215,1 milyon nəfər sərnişin daşınıb. Əvvəlki ilə nisbətən yük daşınması 1,8 %, sərnişin daşınması isə 6,1 % artıb.
Yüklərin 62,4 %-i avtomobil, 26,8 %-i boru kəməri, 6,9 %-i dəmir yolu, 3,7 %-i dəniz, 0,2 %-i hava nəqliyyatı ilə, sərnişinlərin isə 89,1 %-i avtomobil, 10,2 %-i metro, qalan hissəsi isə digər nəqliyyat növləri ilə daşınıb.
