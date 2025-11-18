İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Naxçıvan şəhərinə istilik verilib

    İnfrastruktur
    • 18 noyabr, 2025
    • 12:34
    Naxçıvan şəhərinə istilik verilib

    Naxçıvan Şəhər İstilik Təsərrüfatı İdarəsi abonentlərin istiliklə təchizatına start verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 2025-2026-cı illərin qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar bütün qazanxanalara baxış keçirilib, mərkəzləşdirilmiş qazanxanalarda cari təmir işləri aparılıb, buxar və istilik qazanları təmizlənib, sıradan çıxmış mühərriklər yenilənib, elektrik və qaz xətləri yoxlanılıb, istismar müddəti başa çatan borular və siyirtmələr yenisi ilə əvəz olunub. İstilik şəbəkələrinin, ictimai yaşayış binalarının aşağı paylama və daxili istilik sisteminin yenidən qurulması ilə əlaqədar kompleks tədbirlər həyata keçirilib.

    Qazanxanalarda və xətt təsərrüfatlarında baş verə biləcək hər hansı qəzanın vaxtında aradan qaldırılması üçün qəza briqadalarının 24 saat fəaliyyət göstərməsinə, inzibati və ictimai yaşayış binalarının istiliklə etibarlı təmin olunmasına hərtərəfli şərait yaradılıb. Artıq bütün obyektlərin istiliklə təminatına start verilib.

    Hazırda Naxçıvan şəhərində 5 mərkəzləşdirilmiş, 39 fərdi qazanxana vasitəsilə 172 yaşayış binası, eləcə də 7 min 300-ə yaxın mənzil və 400-ə yaxın obyekt fasiləsiz olaraq istiliklə təmin edilir. Mövcud inzibati və çoxmənzilli yaşayış binalarının istilik sisteminin yenidən qurulması ilə əlaqədar olaraq istilik şəbəkəsi ildən-ilə genişləndirilir, müasir texnoloji avadanlıqlar istifadəyə verilibdir.

    Naxçıvan istilik

    Son xəbərlər

    13:05

    DTX türk dövlətlərinin təhlükəsizlik orqanlarının Xankəndidəki iclasından video paylaşıb

    Hadisə
    12:54
    Foto
    Video

    Bakı–Ələt–Qazax magistralının sonuncu hissəsinin genişləndirilməsi yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    12:46

    Abşeronda 61 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    12:45

    Con DiPirro: TRIPP maşrutunun reallaşması vacibdir

    Xarici siyasət
    12:40
    Foto

    "AzerGold"un təşəbbüsü ilə Göygöldə interaktiv kitab köşkü istifadəyə verilib

    Sənaye
    12:40

    Ekspert: Vaşinqtondakı sammit Bakı və İrəvan danışıqlarının kulminasiyası olub

    Xarici siyasət
    12:36

    Maya Bitadze: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində irəliləyiş regional sabitlik üçün real fürsətdir

    Region
    12:35

    Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində yük daşınması 2 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    12:34

    Naxçıvan şəhərinə istilik verilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti