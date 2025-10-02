İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Məmməd Musayev: "Sahibkarlar tikinti icazələrinin verilmə prosedurlarının sadələşdirilməsini gözləyirlər"

    İnfrastruktur
    • 02 oktyabr, 2025
    • 12:52
    Məmməd Musayev: Sahibkarlar tikinti icazələrinin verilmə prosedurlarının sadələşdirilməsini gözləyirlər

    Azərbaycanda tikinti icazələrinin verilməsi ilə bağlı prosedurların sadələşdirilməsi və müddətlərin azaldılmasına ehtiyac var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) təşkilatçılığı ilə keçirilən "Tikintiyə və istismara icazələrin alınması üçün tələb olunan vaxt və xərclərlə bağlı mövcud vəziyyət və onların optimallaşdırılması imkanları" mövzusunda tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2024-cü ildə Azərbaycanda tikinti icazələrinin verilməsi üçün 18 prosedurun icrası orta hesabla 100-112 gün tələb olunurdu: "Hazırda bu göstəricilər əhəmiyyətli dərəcədə azaldılaraq 9 prosedur və 40 günə endirilib".

    M.Musayev əlavə edib ki, 2025-ci ilin ilk yarısında bu müddət 98 günə qədər azaldılsa da, sahibkarlar prosedurların daha da sadələşdirilməsini və çevikliyin artırılmasını gözləyirlər: "Hazırda sahibkarlar tikinti və icazələrlə bağlı məsələləri müxtəlif dövlət qurumlarına yönləndirmək məcburiyyətində qalır ki, bu da prosesin uzanmasına və hüquqi qeyri-müəyyənliklərin yaranmasına səbəb olur".

    KOBİA Məmməd Musayev tikinti icazə

    Son xəbərlər

    13:01
    Foto

    "TransLogistica Kazakhstan 2025" sərgisində Azərbaycanın tranzit potensialı təqdim olunub

    İnfrastruktur
    12:58

    Fransa Prezidenti İlham Əliyevi və Paşinyanı sülh prosesində irəliləyişlərə görə təbrik edib

    Digər ölkələr
    12:52

    Məmməd Musayev: "Sahibkarlar tikinti icazələrinin verilmə prosedurlarının sadələşdirilməsini gözləyirlər"

    İnfrastruktur
    12:51
    Foto

    Xankəndidə III MDB Oyunlarının kamandan oxatma yarışlarına start verilib

    İdman
    12:51

    Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:50

    Qubada göbələkdən zəhərlənən ailənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:44
    Video

    Albaniyanın Baş naziri Makronla zarafatlaşıb: Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisiniz

    Xarici siyasət
    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti