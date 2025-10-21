İsrail aviaşirkəti Təl-Əvivdən Bakıya reysləri bərpa edir
İnfrastruktur
- 21 oktyabr, 2025
- 17:48
İsrailin "Arkia Israeli Airlines" aviaşirkəti oktyabrın 28-dən Təl-Əvivlə Bakı arasında birbaşa reysləri bərpa etməyi planlaşdırır.
Bu barədə "Report" şirkətə istinadən xəbər verir.
"Airbus" təyyarələri ilə uçuşlar həftədə üç dəfə: çərşənbə axşamı, çərşənbə və şənbə günləri həyata keçiriləcək.
Qeyd edək ki, "Arkia Israeli Airlines" 1949-cu ildə təsis edilmiş İsrailin ikinci ən böyük aviaşirkətidir.
