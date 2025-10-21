İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İsrail aviaşirkəti Təl-Əvivdən Bakıya reysləri bərpa edir

    İnfrastruktur
    • 21 oktyabr, 2025
    • 17:48
    İsrail aviaşirkəti Təl-Əvivdən Bakıya reysləri bərpa edir

    İsrailin "Arkia Israeli Airlines" aviaşirkəti oktyabrın 28-dən Təl-Əvivlə Bakı arasında birbaşa reysləri bərpa etməyi planlaşdırır.

    Bu barədə "Report" şirkətə istinadən xəbər verir.

    "Airbus" təyyarələri ilə uçuşlar həftədə üç dəfə: çərşənbə axşamı, çərşənbə və şənbə günləri həyata keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, "Arkia Israeli Airlines" 1949-cu ildə təsis edilmiş İsrailin ikinci ən böyük aviaşirkətidir.

    Израильская авиакомпания возобновляет рейсы из Тель-Авива в Баку
    Israeli airline to resume flights from Tel Aviv to Baku

