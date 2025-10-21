Израильская авиакомпания возобновляет рейсы из Тель-Авива в Баку

Израильская авиакомпания Arkia Israeli Airlines планирует с 28 октября 2025 года возобновить прямые рейсы между Тель-Авивом и Баку.

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.

Полеты на самолетах Airbus будут осуществляться три раза в неделю: вторник, среду и субботу.

Arkia Israeli Airlines - вторая по величине авиакомпания Израиля, основанная в 1949 году.