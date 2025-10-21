Израильская авиакомпания возобновляет рейсы из Тель-Авива в Баку
Инфраструктура
- 21 октября, 2025
- 17:29
Израильская авиакомпания Arkia Israeli Airlines планирует с 28 октября 2025 года возобновить прямые рейсы между Тель-Авивом и Баку.
Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.
Полеты на самолетах Airbus будут осуществляться три раза в неделю: вторник, среду и субботу.
Arkia Israeli Airlines - вторая по величине авиакомпания Израиля, основанная в 1949 году.
Последние новости
18:18
В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли на 2%Финансы
18:15
В Армении арестован главный архитектор ГюмриВ регионе
18:13
Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подписали ряд меморандумовБизнес
18:10
Пашинян отбыл с рабочим визитом в ГрузиюВ регионе
18:08
Айдар Абилдабеков: Азербайджан и Казахстан на бизнес-форуме подписали 16 документовБизнес
18:06
Городской совет Анкары будет сотрудничать с посольством Азербайджана в ТурцииВнешняя политика
18:03
Эстонский эксперт: Азербайджан создает доверительную среду для инвестицийБизнес
18:01
Пентагон заказал у Lockheed Martin инфракрасные системы наблюдения на $233 млнДругие страны
17:57
Видео