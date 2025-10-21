Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Израильская авиакомпания возобновляет рейсы из Тель-Авива в Баку

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2025
    • 17:29
    Израильская авиакомпания возобновляет рейсы из Тель-Авива в Баку

    Израильская авиакомпания Arkia Israeli Airlines планирует с 28 октября 2025 года возобновить прямые рейсы между Тель-Авивом и Баку.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.

    Полеты на самолетах Airbus будут осуществляться три раза в неделю: вторник, среду и субботу.

    Arkia Israeli Airlines - вторая по величине авиакомпания Израиля, основанная в 1949 году.

    Arkia Israeli Airlines Тель-Авив Баку авиарейсы
    İsrail aviaşirkəti Təl-Əvivdən Bakıya reysləri bərpa edir
    Israeli airline to resume flights from Tel Aviv to Baku

    Лента новостей