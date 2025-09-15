İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü

    İlk dərs günündə Bakı yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 15 sentyabr, 2025
    • 07:55
    İlk dərs günündə Bakı yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

     2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

     3. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

     4. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

     5. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

     6. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

     7. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

     8. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

     9. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

     10. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

     11. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

     12. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

     13. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

     14. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

     15. "20 Yanvar" dairəsində;

     16. Həsənoğlu küçəsi, Heydər Əliyev prospekti ilə kəsişmədən Fətəli xan Xoyski prospekti istiqamətində;

     17. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

     18. Ak. Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqamətində;

     19. Azadlıq prospekti, Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

     20. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    yol tıxac
    Foto
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    09:18

    "Starlink"in işində dünya üzrə fasilələr qeydə alınıb

    İKT
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.09.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha üç güləşçisi bu gün mübarizəyə başlayacaq

    Fərdi
    08:53
    Foto

    Dərsə gedən bir uşaq - FOTOREPORTAJ

    Elm və təhsil
    08:53

    "Telegraph": London polisi odlu silahla təchiz edilə bilər

    Digər ölkələr
    08:39
    Foto

    Naxçıvanda bu il 3 822 şagird birinci sinfə gedib

    Elm və təhsil
    08:24

    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

    Hadisə
    08:22

    NİİM məktəblərin yaxınlığında tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirir

    İnfrastruktur
    08:17

    DYP yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti