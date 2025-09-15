На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 15 сентября, 2025
- 08:05
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении Ак. улица Гасана Алиева;
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бехбудова;
12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
13. Проспект Ноября, 8, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
14. Проспект Бабека, в направлении центра.