На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 15 сентября, 2025
    • 08:05
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении Ак. улица Гасана Алиева;

    9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бехбудова;

    12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    13. Проспект Ноября, 8, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    14. Проспект Бабека, в направлении центра.

