Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşulub
- 01 oktyabr, 2025
- 11:22
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu sərnişin təhlükəsizliyi və komfortunu prioritet tutaraq daha bir strateji nailiyyətə imza atıb.
"Report" bu barədə hava limanına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Azərbaycanın əsas hava qapısı olan aeroportun texniki infrastrukturuna dünyanın qabaqcıl şirkətlərindən biri – "ResQtec"in hazırladığı "Rapid Recovery System (R2S)" texnologiyası əlavə olunub.
Aviasiya sənayesində "qızıl standart" sayılan "R2S" sistemi təyyarələrin yerüstü hərəkətini daha sabit və təhlükəsiz edir, uçuşların fasiləsizliyinə şərait yaradır. Texnologiyanın üstünlüyü ondadır ki, bütün proses tək addımla və kəsilmədən həyata keçirilir, əlavə müdaxilə ehtiyacını minimuma endirərək əməliyyatları daha çevik və etibarlı edir. Əlavə olaraq, bu proses yalnız sərnişinlərin tam şəkildə təyyarəni tərk etməsindən sonra icra olunur.
Hazırda regionda bu texnologiyaya malik yeganə hava limanı məhz Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportudur. Bu nailiyyət Azərbaycanı yalnız coğrafi qovşaq deyil, həm də texniki etibarlılıq baxımından tranzit üçün ən güvənli seçimə çevirir və beynəlxalq trafiklər üçün cəlbediciliyini artırır.
Yeni texnologiyanın tətbiqinə hazırlıq çərçivəsində əməkdaşlar "ResQtec"in beynəlxalq təlim proqramlarını uğurla tamamlayıblar. Əvvəlcə Çexiyada keçirilən kurslar, ardınca isə Bakıda təşkil olunan intensiv 5 günlük proqram nəticəsində mütəxəssislər avadanlığın idarə olunması üzrə ən müasir biliklərə yiyələniblər.
"ResQtec" texnologiyaları artıq qlobal səviyyədə Toronto, Manas, Vyana, Cenevrə, Tallin, Ostrava, Changi kimi aparıcı hava limanlarında, eləcə də "Qatar Airways", "Air France", "Etihad Airways", "Air Canada" kimi nüfuzlu aviaşirkətlərdə uğurla tətbiq olunur. Azərbaycanın bu ekosistemə qoşulması ölkəmizin qlobal aviasiya ailəsində etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyini gücləndirir.
"ResQtec" texnologiyasının tətbiqi Azərbaycanın aviasiya infrastrukturunun modernləşməsi yolunda mühüm mərhələdir. Bu addım daha yüksək etibar deməkdir, eyni zamanda ölkəmizin beynəlxalq aviasiya ailəsində güclənən mövqeyinin göstəricisidir", – deyə Azərbaycan hava limanlarının əməliyyatlar üzrə direktoru Teymur Həsənov vurğulayıb.
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu bundan sonra da innovativ texnologiyalara investisiya etməklə modernləşmə siyasətini davam etdirəcək.