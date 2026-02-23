İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Həftənin ilk günü bir sıra yollarda nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 23 fevral, 2026
    • 08:17
    Həftənin ilk günü bir sıra yollarda nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Qara Qarayev prospekti, "Qara Qarayev" metro stansiyasından "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    3. Mikayıl Əliyev küçəsi, Neft Emalı Zavodunun yanından "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində (dairəyə qədər);

    4. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    5. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    6. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

    7. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    8. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    9. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    10. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    11. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    12. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

