В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Проспект Бабека, в направлении центра;

6. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. 1-я Приозёрная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.