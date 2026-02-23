Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 23 февраля, 2026
    • 08:31
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

    3. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

    4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    5. Проспект Бабека, в направлении центра;

    6. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. 1-я Приозёрная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    12. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

