İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Əlibala Əliyev: "Azad olunmuş ərazilərdə radiostansiyalar tam bərpa edilib"

    İnfrastruktur
    • 05 noyabr, 2026
    • 12:10
    Əlibala Əliyev: Azad olunmuş ərazilərdə radiostansiyalar tam bərpa edilib

    Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində radiostansiyaların bərpası tam təmin olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında "Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi"nin rəhbəri Əlibala Əliyev Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan radiosunun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransda səsləndirib.

    Onun sözlərinə görə, azad edilmiş ərazilərdə 13 stansiya artıq öz fəaliyyətini həyata keçirir:

    "İnfrastruktur operatoru qismində teleradio ölkəmizdə radio və televiziya yayımının dayanıqlılığını, eləcə də fasiləsizliyini təmin etmək istiqamətində mühüm rol oynayır. Əminəm ki, müasir texnologiyaların tətbiqi sayəsində bu sahənin inkişafında yeni uğurlar qazanılacaq".

    Teleradio İşğaldan azad edilmiş ərazilər Bakı Dövlət Universiteti (BDU) Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN)
    Radio stations fully restored in Azerbaijan's liberated territories
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti