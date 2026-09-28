Dünya Bankı TBNM-ə 20 milyard dollar özəl investisiya cəlb etmək potensialı görür
- 28 sentyabr, 2026
- 17:36
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Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM, Orta Dəhliz) yalnız tranzit yolundan tamhüquqlu iqtisadi dəhlizə çevrilməsi üçün tələb olunan prioritet əlavə investisiyaların məcmu həcmi 2040-cı ilə qədər olan dövrdə 30,5 milyard ABŞ dollarına çatır.
Bu barədə "Report" Dünya Bankının "İnteqrasiya: Transxəzər Nəqliyyat Marşrutu boyu yüksək səviyyəli ticarət logistikası" adlı hesabatına istinadən xəbər verir.
Qeyd olunan məbləğin təxminən 66 %-i (20,03 milyard ABŞ dolları) özəl sektordan cəlb edilə bilər. Tədqiqatın nəticələrinə görə, mümkün özəl kapital qoyuluşlarının strukturu aşağıdakı kimidir: ödənişli magistral yollar (xətti infrastruktur) – 53 %; logistika avadanlıqları və hərəkət heyəti – 26 %; qovşaq infrastrukturu (terminallar, logistik hablar, multimodal mərkəzlər) – 19 %; dəmir yolu xətləri – 1 %.
2040-cı ilə qədər əlavə investisiyalara ən çox ehtiyac Özbəkistanda (11,5 milyard ABŞ dolları), Qazaxıstanda (7,53 milyard ABŞ dolları) və Türkiyədə (3,78 milyard ABŞ dolları) qeydə alınıb.