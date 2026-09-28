İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Dünya Bankı TBNM-ə 20 milyard dollar özəl investisiya cəlb etmək potensialı görür

    İnfrastruktur
    • 28 sentyabr, 2026
    • 17:36
    Dünya Bankı TBNM-ə 20 milyard dollar özəl investisiya cəlb etmək potensialı görür

    Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM, Orta Dəhliz) yalnız tranzit yolundan tamhüquqlu iqtisadi dəhlizə çevrilməsi üçün tələb olunan prioritet əlavə investisiyaların məcmu həcmi 2040-cı ilə qədər olan dövrdə 30,5 milyard ABŞ dollarına çatır.

    Bu barədə "Report" Dünya Bankının "İnteqrasiya: Transxəzər Nəqliyyat Marşrutu boyu yüksək səviyyəli ticarət logistikası" adlı hesabatına istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunan məbləğin təxminən 66 %-i (20,03 milyard ABŞ dolları) özəl sektordan cəlb edilə bilər. Tədqiqatın nəticələrinə görə, mümkün özəl kapital qoyuluşlarının strukturu aşağıdakı kimidir: ödənişli magistral yollar (xətti infrastruktur) – 53 %; logistika avadanlıqları və hərəkət heyəti – 26 %; qovşaq infrastrukturu (terminallar, logistik hablar, multimodal mərkəzlər) – 19 %; dəmir yolu xətləri – 1 %.

    2040-cı ilə qədər əlavə investisiyalara ən çox ehtiyac Özbəkistanda (11,5 milyard ABŞ dolları), Qazaxıstanda (7,53 milyard ABŞ dolları) və Türkiyədə (3,78 milyard ABŞ dolları) qeydə alınıb.

    Ödənişli avtomagistral Dünya Bankı Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi) Türkiyə Cümhuriyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    ВБ видит потенциал привлечения $20 млрд частных инвестиций в ТМТМ
    WB sees potential to attract $20B in private investment to TITR
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