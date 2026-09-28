Dünya Bankı: Ələt limanı Azərbaycanı regionda yük konsolidasiyasının mərkəzi qovşağına çevirəcək
- 28 sentyabr, 2026
- 17:48
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Ələt ərazisində quru yük limanının və multimodal logistika mərkəzinin yaradılması Azərbaycana Cənubi Qafqaz regionunda yüklərin konsolidasiyası üzrə mərkəzi qovşağa çevrilməyə imkan verəcək.
Bu barədə "Report" Dünya Bankının "İnteqrasiya: Transxəzər nəqliyyat marşrutu boyunca yüksək səviyyəli ticarət logistikası" adlı hesabatına istinadən xəbər verir.
Dünya Bankı Azərbaycanın Dövlət Gömrük Komitəsinə Qazaxıstan, Gürcüstan və Türkiyənin gömrük idarələri ilə Səlahiyyətli İqtisadi Operator statusunun qarşılıqlı tanınması üzrə səyləri artırmağı tövsiyə edir ki, bu da sərhədkeçmə vaxtını azaltmağa imkan verəcək.
Bank analitikləri qeyd ediblər ki, Azərbaycan həmçinin Asiyadan Avropaya uzanan marşrutda bir çox gömrük və nəqliyyat qaimələrini əvəz etmək üçün nəzərdə tutulmuş T3 (Nəqliyyat, tranzit və ticarət) vahid rəqəmsal tranzit sənədinin tətbiqi prosesinə aktiv şəkildə qoşulmalıdır.
Ümumilikdə, Dünya Bankı Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM, Orta Dəhliz) bütün dövlətlərini çoxsaylı nəqliyyat və gömrük sənədlərini T3-də birləşdirməyə çağırır. Dünya Bankının hesabatında qeyd olunur ki, bu gün Asiya və Avropa ölkələri arasında TBNM üzrə standart konteyner daşınması gömrük tranzit rejimlərinə 10-dək giriş və çıxışı, 5 dəmir yolu qaiməsinin və 2 dəniz konosamentinin rəsmiləşdirilməsini nəzərdə tutur.
"Söhbət müddətin uzanmasına və çatdırılmanın bahalaşmasına gətirib çıxaran son dərəcə izafi və səmərəsiz bir prosedurdan gedir. Elektron formada vahid T3 tranzit sənədinin tətbiqi yük sahiblərinə nəinki gömrük rəsmiləşdirilməsini "vahid pəncərə" prinsipi ilə həyata keçirməyə, həm də bu sənəddən ticarətin maliyyələşdirilməsi və daşınma prosesində yükün yenidən satılması üçün istifadə etməyə imkan verəcək", - hesabatda bildirilib.
Əlavə olaraq, Dünya Bankı məlumatlar üzərində milli suverenliyin qorunmasını təmin edən paylanmış "hub-of-hubs" platforması əsasında dəhlizin rəqəmsal transformasiyası strategiyasını həyata keçirməyi məsləhət görür.