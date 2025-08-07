Haqqımızda

Çin şirkəti Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın birgə dəmir yolu müəssisəsinə daxil olacaq

Çin şirkəti Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın birgə dəmir yolu müəssisəsinə daxil olacaq 111
İnfrastruktur
7 avqust 2025 15:12
Çin şirkəti Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın birgə dəmir yolu müəssisəsinə daxil olacaq

Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın dəmir yolu operatorları tərəfindən yaradılmış “Middle Corridor Multimodal Ltd” birgə müəssisəsinin (BM) səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağında "Çin Dəmir Yolu Konteyner Daşımaları" MMC-nin (“China Railway Container Transport Co., Ltd”nin törəmə strukturu) birgə müəssisəyə daxil olması ilə bağlı razılıq əldə olunub.

“Report” "Qazaxıstan Dəmir Yolları"na (KTJ) istinadən xəbər verir ki, səhmdarların ümumi yığıncağı Bakıda keçirilib.

Məlumatda qeyd olunub ki, KTJ-nin sədri Talqat Aldıbergenov Bakıya işgüzar səfəri zamanı Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevlə də görüşüb.

"Görüşdə Orta Dəhlizin inkişafı, proseslərin rəqəmsallaşdırılması, "darboğazlar"ın aradan qaldırılması üzrə Yol Xəritəsinin həyata keçirilməsi və əməkdaşlığın digər aktual istiqamətləri müzakirə edilib. Marşrutla konteyner qatarlarının yola salınma müddətinin birgə monitorinqinin keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bu, qrafikin sabitliyini təmin etməyə, logistika məsələlərini operativ qaydada həll etməyə və marşrutun səmərəliliyini artırmağa imkan verəcək", - məlumatda vurğulanıb.

“Middle Corridor Multimodal Ltd” Orta Dəhlizlə tranzit daşımalarının inkişafı və effektivliyinin artırılması üçün Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstanın dəmir yolu şirkətləri tərəfindən yaradılmış birgə müəssisədir. BM-in yaradılmasında məqsəd bu marşrutun vahid operatoru olmaqdır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Chinese company to join Azerbaijan–Kazakhstan–Georgia railway joint venture
Rus versiyası Китайская компания войдет в железнодорожное СП Азербайджана, Казахстана и Грузии

Ən çox oxunan xəbərlər

Xalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
FotoXalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
1 avqust 2025 14:31
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:11
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:56
Yanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
FotoYanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
1 avqust 2025 10:23
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
1 avqust 2025 15:12
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
2 avqust 2025 18:17
Avqustda bəzi yerlərdə havanın temperaturu yüksək olacaq - AYLIQ PROQNOZ
Avqustda bəzi yerlərdə havanın temperaturu yüksək olacaq - AYLIQ PROQNOZ
31 iyul 2025 15:35
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
2 avqust 2025 17:12
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi