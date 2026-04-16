İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Cəlilabadın mərkəzində qəzalı vəziyyətə düşən yollar təmir ediləcək

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 14:39
    Cəlilabadın mərkəzində qəzalı vəziyyətə düşən yollar təmir ediləcək

    Cəlilabad şəhərinin bəzi küçələri uzun müddət təmir edilmədiyi üçün qəzalı vəziyyətə düşüb.

    Bu barədə "Report"un Muğan bürosuna rayon sakinləri məlumat verib.

    Sakinlər xüsusilə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yerləşdiyi Mehdi Hüseyn, həmçinin İlqar Zeynalov, Babək və Cavadxan küçələrində yolların vəziyyətindən narazıdırlar.

    Onlar deyiblər ki, şəhərin bəzi ərazilərindəki yollarda təmir-bərpa işləri aparılsa da, həmin küçələr diqqətdən kənar qalıb. Yolların bərbad vəziyyətdə olması həm sürücülər, həm də piyadalar üçün ciddi problemlər yaradır. Asfalt örtüyünün dağılması nəticəsində yollarda iri çuxurlar əmələ gəlib. Bu isə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini çətinləşdirir, avtomobillərin tez-tez nasaz hala düşməsinə səbəb olur, sürücülərə maddi ziyan vurur.

    Problemlə bağlı Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti başçısının şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyindən "Report"un yerli bürosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, qeyd olunan məsələ haqqında məlumatlıdırlar.

    "Hava şəraiti düzələn kimi sözügedən küçələrdə təmir işləri aparılacaq", - nümayəndəlikdən vurğulanıb.

    Cəlilabad rayonu Avtomobil yolları Yol təmiri

    Son xəbərlər

    17:56

    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    Media
    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti