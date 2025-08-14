Bu il Naxçıvanda 4 ədəd yeni AzPOS məntəqəsi quraşdırılıb

Haqqımızda

İnfrastruktur
14 avqust 2025 15:25
Bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4 ədəd yeni AzPOS (Azerbaijan Positioning Observation System-ing) məntəqəsi quraşdırılıb.

“Report” bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Yüksək dəqiqliyə malik qəbuledicilərin köməyi ilə koordinatları müəyyən edən istinad stansiyaları olan AzPOS (Azerbaijan Positioning Observation System-ing) informasiya sistemini kadastr-ölçü işlərində tətbiq edilir.

Bundan başqa, 2021-ci ildə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 8 stansiya quraşdırılaraq idarəetmə mərkəzinə qoşulub. 2010-cu ildən qurulmuş və istifadə müddətini başa vurmuş 37 AzPOS məntəqəsinin bütün avadanlıqları yenilənib, əlavə olaraq informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə xüsusi qurğular quraşdırılıb, müasir dövrdə texniki tələblərə cavab verməyən DSL şəbəkə qoşulmalarının hamısı optik xətlə əvəz olunub. Beləliklə, hazırda texniki olaraq tam şəkildə yenilənmiş 49 stansiya ölkə ərazisində fasiləsiz fəaliyyət göstərməkdədir və bu stansiyalar bir mərkəzdən idarə edilir. Onların istifadə radiusu 30 km, əlaqə məsafəsi 70 km-dir.

Sistem vasitəsilə çöl-ölçmə işləri aparmaq istəyən şirkətlərə, avtomobil və dəmir yolları, su və kanalizasiya, neft-qaz kəmərlərinin çəkilişi ilə məşğul olan qurumlara kadastr xidmətləri göstərilir. Binaların tikintisi zamanı dəqiq koordinatların verilməsi üçün, faydalı qazıntıların çıxarılması zamanı, xətti obyektlərin, su anbarlarının, eləcə də seysmik dəyişikliklərə məruz qalan ərazilərin hərəkətinin monitorinqlərində də sistemdən istifadə etmək mümkündür. Bundan başqa, aqrotexniki vasitələrə quraşdırılan monitorlara AzPOS vasitəsilə ötürülən informasiya ilə məhsul yığımı, bitkilərin becərilməsi və bir sıra digər proseslər daha sistemli və səmərəli olur.

AzPOS xidmətlərindən istifadə edərək ölkə daxilində görülən bütün ölçmə işləri eyni sistemdə və formatda yerinə yetirilir.

