İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Bənəniyar su anbarında balıqların kütləvi tələf olması araşdırılıb

    İnfrastruktur
    • 17 oktyabr, 2025
    • 15:34
    Bənəniyar su anbarında balıqların kütləvi tələf olması araşdırılıb

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılovun tapşırığına əsasən, qurumun Regional Su Meliorasiya Xidmətinin İdarə Heyətinin sədr müavini İlham Quliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunda yerləşən Bənəniyar su anbarına baxış keçirib.

    "Report" agentliyə istinadən xəbər verir ki, baxışın məqsədi ötən gün anbarda suyun səviyyəsinin azalması nəticəsində balıqların kütləvi tələf olması faktını yerində araşdırmaq olub.

    Sədr müavini mövcud vəziyyəti dəyərləndirib, hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi, su ehtiyatlarının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və oxşar halların qarşısının alınması məqsədilə müvafiq tapşırıqlar verib.

    İ.Quliyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Naxçıvan Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsi təxminən 9 ay əvvəl Agentliyin tabeliyinə verilib. Bu müddətdə su təsərrüfatı infrastrukturunun bərpası, suvarma sistemlərinin yenilənməsi və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə istiqamətində mühüm işlər görülüb.

    Onun sözlərinə görə, "Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı" çərçivəsində muxtar respublikanın su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə bir sıra mühüm layihələr həyata keçirilir. Bunlara "Əlincəçaydan su götürən və Culfa rayonunun ərazisindəki Bənəniyar su anbarını qidalandıran kanalın yenidən qurulması" və "Babək rayonunun Nehrəm qəsəbəsində 1000 hektar torpaq sahəsinin su təminatını yaxşılaşdırmaq üçün ‘Araz-1" və ‘Araz-2" iki pilləli nasos stansiyasının və boru xəttinin yenidən qurulması" layihələri daxildir.

    Hər iki layihə üzrə layihələndirmə və ekspertiza mərhələsi tamamlanıb, tender müsabiqəsi keçirilib və qalib podratçı ilə müqavilə bağlanıb. Hazırda tikinti-quraşdırma işlərinə start verilib.

    Bundan əlavə, "Arpaçay sağ sahil və sol sahil magistral kanallarının yenidən qurulması", "Babək rayonunun Çeşməbasar və Güznüt kəndlərində ümumilikdə 240 hektar torpaq sahəsinin su təminatını və meliorativ vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qapalı suvarma və drenaj şəbəkəsinin tikintisi", həmçinin "Gilançaydan Culfa və Babək rayonlarının ərazisində 1600 hektar torpaq sahəsinə suvarma suyunun çatdırılması" layihələri üzrə də layihələndirmə və ekspertiza işləri tamamlanıb, tikinti mərhələsinə hazırlıq işləri davam etdirilir.

    İ.Quliyev vurğulayıb ki, həyata keçirilən tədbirlər Naxçıvanda su ehtiyatlarının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsinə, suvarma və içməli su təminatının daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi Zaur Mikayılov İlham Quliyev Bənəniyar su anbarı

    Son xəbərlər

    16:31
    Foto

    MOK-da beynəlxalq ekspertlərlə görüş keçirilib

    Fərdi
    16:30

    Premyer Liqa: "Kəpəz" cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    16:27

    Hindistan 9 ayda Azərbaycandan 107 min tondan çox neft idxal edib

    Energetika
    16:24
    Rəy

    Ermənistanda "beşinci kolon"un keşişləri - cəmiyyətdə yenidən vəftiz olunmaq zərurəti - ŞƏRH

    Analitika
    16:20

    Gürcüstandan Azərbaycana heyvan idxalına məhdudiyyət qoyulacaq

    Sosial müdafiə
    16:13

    LSE: Azərbaycanda "ağıllı şəhər" layihələrinin uğurunu vətəndaşların iştirakı təmin edib

    İKT
    16:13

    İsa Həbibbəyli: Ramiz Mehdiyevin AMEA-da üzvlüyü ilə bağlı məsələyə baxılır

    Hadisə
    16:11

    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində bir pillə irəliləyib

    Futbol
    16:09
    Foto

    Baş prokuror Gəncədə vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti