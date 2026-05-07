    • 07 may, 2026
    • 08:22
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    7. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

    8. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    9. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    10. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    11. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    12. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    13. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    14. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Avtomobil yolları Bakıda tıxac problemi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)
    В Баку наблюдается интенсивное движение на ряде дорог и проспектов

